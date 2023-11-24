В МИД ЮАР заявили, что страна примет шестую встречу шерп БРИКС

Она пройдет в период с 30 ноября по 3 декабря

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Шестая встреча шерп БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в южноафриканском Дурбане с 30 ноября по 3 декабря. Как сообщил южноафриканский МИД, участие в мероприятии, помимо основных членов, смогут принять страны, которые вступят в объединение в 2024 году.

"Цель встречи - обсудить вопрос пребывания Южной Африки на посту председателя БРИКС в 2023 году и подготовиться к передаче полномочий следующему председателю - Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

К встрече, предположительно, присоединятся приглашенные вступить в БРИКС государства (например, Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия).

Срок полномочий ЮАР на посту председателя БРИКС истекает 31 декабря. Россия примет эстафету с января 2024 года.