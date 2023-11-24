В Молдавии полиция возбудила уголовные дела на протестующих фермеров

Глава Генерального инспектората Виорел Чернэуцану сообщил, что аграрии создали помехи движению автотранспорта в городе и нарушили общественный порядок

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Полиция завела уголовное дело против протестующих фермеров, которые пригнали тракторы к правительству в Кишиневе, обвинив их в несанкционированном протесте, а также нападении на правоохранителей. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, комментируя инцидент на въезде в город, где произошла потасовка между перегородившими дорогу сотрудниками полиции и протестующими.

"Мы увидели не только плохую организацию протеста, но и подстрекательство к неуважению закона. Никто не имеет права портить государственную собственность. По этой причине против лиц, спровоцировавших эти действия, возбудили уголовное дело", - сказал Чернэуцану. Он добавил, что фермеры создали помехи движению автотранспорта в городе и нарушили общественный порядок.

Со своей стороны лидер протестующих, глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь заявил, что потасовку спровоцировала полиция, сотрудники которой пытались отобрать водительские права у одного из фермеров. "Это вызвало недовольство. Вскоре приехал спецназ, они всех скрутили. Через три минуты фермеру вернули права. Мой вопрос: зачем это сделали?" - спросил Слусарь, которому вручили повестку с требованием явиться в полицию.

Протестующие аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу пострадавшему от засухи прошлого года и падения цен на зерновые. Протесты начались еще летом, когда фермеры пригнали технику к парламенту и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало оказать помощь аграриям и ограничить импорт зерновых с Украины. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна, а Боля сообщил, что импорт украинского зерна продолжится, взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Тогда протестующие убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.