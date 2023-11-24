Польша продолжит требовать от Германии и России возврата культурных ценностей

В правительстве ФРГ неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Польша намерена и дальше требовать возврата перемещенных в результате Второй мировой войны культурных ценностей от Германии и России. Об этом заявил на пресс-конференции получивший мандат на формирование кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы хотим продолжить нашу программу возвращения культурных ценностей, украденных у поляков главным образом немцами, но также и россиянами во время и после Второй мировой войны", - цитирует Моравецкого агентство РАР.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда поручил экс-премьеру Моравецкому формирование нового кабинета министров. По словам самого политика, состав нового правительства он объявит в понедельник, после чего депутаты Сейма (нижней палаты парламента) должны будут вынести ему вотум доверия. Поскольку парламентское большинство в Сейме принадлежит оппозиции, шансы на одобрение кандидатур Моравецкого на министерские посты здесь считаются крайне низкими.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году коммунистическое правительство на тот момент Польской Народной Республики официально отказалось от репараций.