ЕК указала, что ЕС с 2018 года потратил €660 млн на создание "военного Шенгена"

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что ЕК по этой теме "поддерживает тесные контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Работа по созданию "военного Шенгена" и проектов по повышению "военной мобильности" реализуется в ЕС с 2018 года, расходы на эти проекты из бюджета ЕС за этот период были увеличены с €330 млн до €660 млн. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

23 ноября глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал-лейтенант Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters отметил значительные задержки при переброске войск и военных грузов по территории Евросоюза из-за сложностей в получении разрешений от различных стран ЕС. В этой связи он выступил за внедрение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев.

"Я не могу представить всю информацию о прогрессе на этом направлении, но я могу напомнить, что работа продолжается, много делается на этом фронте с 2018 года, ряд проектов уже реализован, и мы увеличили финансирование на нужды военной мобильности в ЕС с €330 млн до €660 млн", - сказал на это Янс.

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что Еврокомиссия по этой теме "поддерживает тесные контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом" и что проекты по военной мобильности являются частью усилий Еврокомиссии по увеличению военного потенциала европейских стран.

О создании системы "военного Шенгена"

Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива изначально была высказана несколькими прибалтийскими политиками и была активно поддержана тогдашней главой дипломатической службы ЕС Федерикой Могерини. Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая дороги, железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могли использоваться для перевозки тяжелой и крупногабаритной военной техники.

Параллельно европейские страны начали обсуждение гармонизации своих сильно различающихся норм перевозки военных и прочих опасных грузов, в особенности взрывоопасных предметов. Все это и должно было привести к созданию "военного Шенгена" - системы, которая в идеале позволяла бы военным конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения, останавливаясь лишь для заправки и отдыха.

Эта инициатива была активно поддержана НАТО, с началом реализации программы PESCO взаимодействие между НАТО и Евросоюзом значительно активизировалось.

Прогресс в последующие годы был минимальным, и даже создание 8 сентября 2021 года отдельного Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике, которое сейчас возглавляет Зольфранк, не привело к быстрому решению этой проблемы.