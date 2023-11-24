24 ноября, 12:21

ЕК указала, что ЕС с 2018 года потратил €660 млн на создание "военного Шенгена"

AP Photo/ Steven Governo
© AP Photo/ Steven Governo

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что ЕК по этой теме "поддерживает тесные контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Работа по созданию "военного Шенгена" и проектов по повышению "военной мобильности" реализуется в ЕС с 2018 года, расходы на эти проекты из бюджета ЕС за этот период были увеличены с €330 млн до €660 млн. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

Читайте также
Песков назвал нагнетанием напряженности в Европе идею создания "военного шенгена" НАТОReuters: ЕС и НАТО за шесть лет не смогли создать систему "военного Шенгена" в ЕвропеЗамминистра обороны РФ заявил о создании НАТО зоны "военного Шенгена"

23 ноября глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал-лейтенант Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters отметил значительные задержки при переброске войск и военных грузов по территории Евросоюза из-за сложностей в получении разрешений от различных стран ЕС. В этой связи он выступил за внедрение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев.

"Я не могу представить всю информацию о прогрессе на этом направлении, но я могу напомнить, что работа продолжается, много делается на этом фронте с 2018 года, ряд проектов уже реализован, и мы увеличили финансирование на нужды военной мобильности в ЕС с €330 млн до €660 млн", - сказал на это Янс.

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что Еврокомиссия по этой теме "поддерживает тесные контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом" и что проекты по военной мобильности являются частью усилий Еврокомиссии по увеличению военного потенциала европейских стран.

О создании системы "военного Шенгена"

Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива изначально была высказана несколькими прибалтийскими политиками и была активно поддержана тогдашней главой дипломатической службы ЕС Федерикой Могерини. Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая дороги, железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могли использоваться для перевозки тяжелой и крупногабаритной военной техники.

Параллельно европейские страны начали обсуждение гармонизации своих сильно различающихся норм перевозки военных и прочих опасных грузов, в особенности взрывоопасных предметов. Все это и должно было привести к созданию "военного Шенгена" - системы, которая в идеале позволяла бы военным конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения, останавливаясь лишь для заправки и отдыха.

Эта инициатива была активно поддержана НАТО, с началом реализации программы PESCO взаимодействие между НАТО и Евросоюзом значительно активизировалось.

Прогресс в последующие годы был минимальным, и даже создание 8 сентября 2021 года отдельного Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике, которое сейчас возглавляет Зольфранк, не привело к быстрому решению этой проблемы. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация