МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении балерины Лиепы гражданства

В сообщении ведомства говорится, что ее публичные высказывания угрожают "интересам безопасности" страны

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы", - говорится в сообщении.

Литовское гражданство балерина в порядке исключения получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ Лиепа сказала, что считает происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. Это вызвало неприятие со стороны литовских политиков.