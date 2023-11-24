24 ноября, 12:55

Моравецкий заявил о переговорах по новому кабмину Польши с несколькими партиями

Премьер-министр анонсировал объявление состава кабмина 27 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Получивший мандат на формирование кабинета после парламентских выборов премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ведет переговоры сразу с несколькими партиями. Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции.

"Мы говорим с депутатами парламента из нескольких групп", - цитирует Моравецкого агентство РАР. По словам политика, в пятницу он встретится с представителями движения "Конфедерация", "которые придут на встречу в ответ на мое приглашение".

Матеуш Моравецкий также сообщил, что состав его кабинета министров будет обнародован в понедельник.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда поручил экс-премьеру Моравецкому формирование нового кабинета министров. Кандидатуры новых министров должны быть одобрены Сеймом (нижней палатой парламента). Поскольку парламентское большинство в Сейме принадлежит оппозиции, шансы на одобрение кандидатур Моравецкого на министерские посты считают крайне низкими. 

Теги:
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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