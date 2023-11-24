Пашинян: решение о возможном выходе из ОДКБ будет принято с учетом госинтересов Армении

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом ее государственных интересов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"У нас есть политическая воля принимать те или другие решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ. Почему мы не принимаем решения о выходе из организации или приостановления нашего членства? Мы определимся исключительно из государственных интересов нашей страны", - сказал Пашинян.