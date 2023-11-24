24 ноября, 12:28

Пашинян: решение о возможном выходе из ОДКБ будет принято с учетом госинтересов Армении

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом ее государственных интересов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"У нас есть политическая воля принимать те или другие решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ. Почему мы не принимаем решения о выходе из организации или приостановления нашего членства? Мы определимся исключительно из государственных интересов нашей страны", - сказал Пашинян. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация