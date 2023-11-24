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Палестино-израильский конфликт

Сотрудник МККК и члены его семьи погибли в секторе Газа

В организации сообщили, что Абдельлатиф Али Мусса около 20 лет работал водителем МККК

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) Абдельлатиф Али Мусса и члены его семьи погибли на севере сектора Газа. Об этом сообщила женевская штаб-квартира гуманитарной организации, выразив соболезнование родным и близким погибших.

"Мы глубоко скорбим в связи с убийством нашего уважаемого коллеги Абдельлатифа Али Муссы и нескольких членов его семьи на севере сектора Газа, - говорится в сообщении в соцсети X (ранее Twitter) . - Абдельлатиф около 20 лет работал водителем МККК".

Красный Крест выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибших. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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