24 ноября, 14:06

Таджикистан будет председательствовать в СПЕКА в 2024 году

Председательство перейдет к нему от Азербайджана

ДУШАНБЕ, 24 ноября. /ТАСС/. Председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2024 году перейдет от Азербайджана к Таджикистану. Об этом сообщил таджикский президент Эмомали Рахмон на саммите организации в Баку.

"Президент республики Эмомали Рахмон сообщил о решении правительства председательствовать в СПЕКА в 2024 году", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

По ее данным, приоритеты Таджикистана будут нацелены на укрепление имеющихся результатов работы организации и обеспечение новых достижений.

Программа СПЕКА была учреждена в марте 1998 года в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Участниками программы являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. В саммите участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Мероприятие состоялось в столице Азербайджана под председательством президента республики Ильхама Алиева. По итогам саммита главы государств приняли Бакинскую декларацию. 

Теги:
АзербайджанТаджикистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация