Таджикистан будет председательствовать в СПЕКА в 2024 году

Председательство перейдет к нему от Азербайджана

ДУШАНБЕ, 24 ноября. /ТАСС/. Председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2024 году перейдет от Азербайджана к Таджикистану. Об этом сообщил таджикский президент Эмомали Рахмон на саммите организации в Баку.

"Президент республики Эмомали Рахмон сообщил о решении правительства председательствовать в СПЕКА в 2024 году", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

По ее данным, приоритеты Таджикистана будут нацелены на укрепление имеющихся результатов работы организации и обеспечение новых достижений.

Программа СПЕКА была учреждена в марте 1998 года в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Участниками программы являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. В саммите участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Мероприятие состоялось в столице Азербайджана под председательством президента республики Ильхама Алиева. По итогам саммита главы государств приняли Бакинскую декларацию.