24 ноября, 13:20

Сотрудники Frontex будут патрулировать границу Финляндии и России

По словам представителя финской погранслужбы Артту Мааранена, пограничники готовятся ко всем сценариям развития событий, в том числе к тому, что мигранты могут попытаться нелегально проникнуть в страну, пройдя через леса в пограничной зоне

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Пограничники, которых агентство ЕC по контролю границ Frontex направило в Финляндию, будут патрулировать границу страны и РФ и помогать финским коллегам. Об этом агентству Reuters сообщил представитель финской погранслужбы Артту Мааранен.

"Их основная задача будет состоять в патрулировании сухопутной границы под наблюдением финских пограничников и оказании им поддержки", - сказал он.

По словам Мааранена, пограничники готовятся ко всем сценариям развития событий, в том числе к тому, что мигранты могут попытаться нелегально проникнуть в Финляндию, пройдя через леса в пограничной зоне.

"Мы запросили оборудование, необходимое для мониторинга и наблюдения, в том числе автомобиль, оснащенный тепловизором", - добавил представитель погранслужбы.

Как пишет Reuters, в Финляндии уже работают девять сотрудников Frontex. 23 ноября Frontex сообщило о планах направить в Финляндию 50 пограничников и других сотрудников. Также агентство ЕС отправит в Финляндии патрульные автомобили. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила 20 ноября, что страна отправила запрос в Frontex на выделение дополнительной помощи для обеспечения безопасности восточной границы.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. 

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Финляндия
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