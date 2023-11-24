24 ноября, 13:03,
обновлено 24 ноября, 13:06

Парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 30 дней

В парламенте республики также заявили о сохраняющихся угрозах в сфере региональной безопасности

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии продлил действие режима ЧП с 1 декабря еще на 30 дней, заявив о сохраняющихся угрозах в сфере региональной безопасности. Такое постановление было принято голосами правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслировалось на сайте законодательного органа.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова <...> продлить на 30-дневный срок с 1 декабря 2023 года", - говорится в постановлении, которое представил глава МВД Адриан Ефрос. Оппозиция в знак протеста бойкотировала это заседание. 

Теги:
Молдавия
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