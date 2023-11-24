24 ноября, 13:16

Глава МИД КНР заявил, что Китай поддерживает хорошие отношения с Россией и Ираном

Ван И отметил, что Пекин всегда стремится занимать справедливую и беспристрастную позицию при урегулировании региональных и международных вопросов

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай на регулярной основе поддерживает хорошие отношения с Россией и Ираном и стремится решать все вопросы путем конструктивного политического диалога. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Китай поддерживает хорошие регулярные отношения с Россией и Ираном. Однако мы поддерживаем очень хорошие отношения не только с этими двумя странами, но и с другими государствами, включая Францию", - сообщил он на состоявшейся в Пекине совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна.

Как уточнил Ван И, Пекин всегда стремится занимать справедливую и беспристрастную позицию при урегулировании региональных и международных вопросов. Китайский дипломат подчеркнул, что все разногласия следует устранять на основе диалога и консультаций. "Мы [Китай] продолжим отстаивать стабильность и мир во всем мире, будем играть свою конструктивную роль", - подчеркнул он. 

Теги:
ИранРоссияКитайВан ИКолонна, Катрин
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