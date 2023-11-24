24 ноября, 13:11

ХАМАС призвало РФ, Китай и другие страны продолжать усилия для помощи Палестине

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС просит РФ, Китай, а также арабские и исламские страны продолжать дипломатические усилия для оказания помощи палестинскому народу. С таким заявлением выступил глава Политбюро движения Исмаил Хания в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

"Мы подчеркиваем важность продолжения [дипломатических] усилий со стороны арабских и исламских, а также дружественных стран, особенно - России и Китая, чтобы наш народ смог реализовать свое стремление к свободе и независимости", - подчеркнул он. 

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