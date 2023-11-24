Bild: США и Германия намерены вынудить Украину к переговорам с Россией

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

"Германо-американский план - поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", - отметило издание. Источник сообщил газете, что "Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может". "Без требования извне. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры", - сказал инсайдер.

Bild также сообщила, что, по ее информации, у Вашингтона и Берлина есть и план "Б". "Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров, это замороженный конфликт без соглашения между его сторонами", - заявил источник в правительственных кругах ФРГ.