Израиль намерен после гуманитарной паузы в Газе продолжить военные действия с полной силой

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Израиль после завершения гуманитарной паузы в секторе Газа продолжит действовать с полной военной мощью до уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант своему итальянскому коллеге, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Будет небольшая пауза, после чего мы продолжим действовать с полной военной мощью. Мы не остановимся, пока не достигнем наших целей: уничтожения ХАМАС и возвращения домой 240 заложников из Газы в Израиль", - распространила пресс-служба высказывания Галанта.