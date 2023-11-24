24 ноября, 14:06

В МИД КНР заявили, что Китай и Евросоюз способны предотвратить новую холодную войну

Они могут это сделать, если будут действовать сообща, отметил глава ведомства Ван И

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай и Европейский союз смогут предотвратить новую холодную войну, если будут действовать сообща. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Если Китай и Европа будут действовать заодно, не будет ни противостояния между блоками, ни раскола в мире, ни новой холодной войны", - сказал он на состоявшейся в Пекине совместной пресс-конференции с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как уточнил дипломат, КНР и Евросоюз "должны выступать за открытость и развитие". Ван И подчеркнул, что китайско-европейское сотрудничество носит взаимовыгодный характер. По его мнению, стороны должны минимизировать риски, снизив негативное воздействие фактора неопределенности, которая возникла из-за политизации экономических и деловых отношений. 

Теги:
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