Спецслужбы Болгарии задержали подозреваемого в связях с ХАМАС

Он является гражданином одной из стран Евросоюза

СОФИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии сообщила о задержании гражданина одной из стран ЕС, объявленного в розыск австрийскими властями за участие в преступной деятельности, связанной с палестинским радикальным движением ХАМАС.

"В результате совместных действий Государственного агентства национальной безопасности, МВД и прокуратуры был задержан 37-летний Е. С., гражданин одной из стран Евросоюза, объявленный в розыск властями Австрии и задержанный на основании европейского ордера на арест, выданного австрийской прокуратурой", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Болгарии.

О задержании и расследовании будет проинформирована Софийская городская прокуратура, которая имеет право принять решение о содержании задержанного под стражей до 72 часов, а также внести в суд предложение о его аресте.