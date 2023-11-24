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Палестино-израильский конфликт

Спецслужбы Болгарии задержали подозреваемого в связях с ХАМАС

Он является гражданином одной из стран Евросоюза

СОФИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии сообщила о задержании гражданина одной из стран ЕС, объявленного в розыск австрийскими властями за участие в преступной деятельности, связанной с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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"В результате совместных действий Государственного агентства национальной безопасности, МВД и прокуратуры был задержан 37-летний Е. С., гражданин одной из стран Евросоюза, объявленный в розыск властями Австрии и задержанный на основании европейского ордера на арест, выданного австрийской прокуратурой", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Болгарии.

О задержании и расследовании будет проинформирована Софийская городская прокуратура, которая имеет право принять решение о содержании задержанного под стражей до 72 часов, а также внести в суд предложение о его аресте. 

Теги:
БолгарияПалестино-израильский конфликт
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