WP: на Ближнем Востоке считают, что США воюют руками Израиля

Аналитик Мохаммед Обеид сообщила изданию The Washington Post, что следовало бы сначала использовать дипломатические средства для урегулирования ситуации и только затем военные

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Идея о том, что палестино-израильский конфликт - это "американская война", поскольку США активно поддерживают Израиль, а военные еврейского государства ведут бои, становится все более популярной на Ближнем Востоке. Такое мнение высказывается в материале газеты The Washington Post.

"На Ближнем Востоке преобладает мнение, что, хотя Израиль ведет боевые действия, это американская война. Без дипломатической помощи США и поставок высокотехнологичных вооружений со стороны США <...> Израиль не смог бы начать масштабную операцию в Газе по уничтожению [радикального палестинского движения] ХАМАС", - пишет издание.

Оно отмечает, что в Ближневосточном регионе распространяется идея о том, что это "американская война". "Прежде чем направлять дипломатов для поисков политического решения конфликта, они [американцы] послали свои военные корабли и вооружения, угрожая ответом", - сказал изданию аналитик из Бейрута Мохаммед Обеид, отметив, что следовало бы сначала использовать дипломатические средства для урегулирования ситуации и только затем военные. По его мнению, Соединенные Штаты стали полноправной стороной палестино-израильского обострения.

"Где же американские ценности, о которых администрация [президента США Джо] Байдена говорит с тех пор, как пришла к власти?" - указала исследователь Египетского центра стратегических исследований Маха Аллам в комментарии изданию. Она подчеркнула, что "у американцев было много возможностей" поменять свой курс, однако Вашингтон ими не воспользовался. Таким образом, отмечает издание, Соединенные Штаты снизили свою "высокую моральную планку", которую демонстрировали после начала Россией операции на Украине. Теперь же "лекции Байдена в адрес РФ о защите гражданского населения сопоставляются с его весьма сдержанными заявлениями об ударах Израиля по школам и больницам в Газе".

Поддержка Израиля со стороны США, пишет газета, не соотносится с долгосрочной стратегией развития отношений с арабскими странами в сфере дипломатии, безопасности и экономики, включая Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию. Эти государства "зажаты" между необходимостью отстаивать общие с США интересы и прислушиваться к голосу собственного народа, который с каждым днем становится все более недоволен жертвами среди мирного населения в Газе. "Слепая поддержка происходящего со стороны Америки влияет на способность США применять свою мягкую силу в регионе", - подчеркнул профессор политических наук в Американском университете в Каире Ноха Бакр. "Никто не видит то, что видят они, и не может согласиться с необходимостью продолжать бомбардировки мирного населения", - добавил он.