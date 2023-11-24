Глава ВОЗ заявил, что в Газе необходимо добиваться устойчивого прекращения огня

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что "это шаг в правильном направлении, но необходимо сделать гораздо больше"

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал начало гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа. Вместе с тем он заявил, что необходимо сделать гораздо больше - добиться устойчивого прекращения огня.

"Мы приветствуем начало гуманитарной паузы в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи, в том числе в сфере здравоохранения", - написал Гебрейесус на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter). "Это шаг в правильном направлении, но необходимо сделать гораздо больше, - подчеркнул глава ВОЗ. - Мы продолжаем призывать к устойчивому прекращению огня, чтобы положить конец страданиям гражданского населения".

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве начало действовать в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Движение ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль может перенести военные действия на юг сектора Газа, стремясь уничтожить лидеров ХАМАС и найти заложников.