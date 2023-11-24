Парламент Молдавии расторг договоры о сотрудничестве спецслужб республики и РФ

Служба информации и безопасности Молдавии ранее заявляла, что Москва якобы использовала соглашения для "оправдания присутствия представителей российских спецслужб" в Приднестровье

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Договоры о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии со Службой внешней разведки России (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) расторгнуты. Соответствующее постановление одобрено на заседании парламента республики, трансляция велась на его сайте.

"Денонсировать соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве <...> в области информационной деятельности, заключенное в Кишиневе 18 апреля 1994 года", - уточняется в постановлении.

СИБ сообщила о прекращении сотрудничества со спецслужбами России после 24 февраля 2022 года, так как эти соглашения больше "не соответствуют национальным интересам и интересам в области безопасности" республики. По версии службы, Москва якобы использовала их для "оправдания присутствия представителей российских спецслужб" в Приднестровье.

Летом прошлого года СИБ возглавил эксперт проектов Фонда Сороса Александр Мустяца, который также работал в информационном центре НАТО в Кишиневе и советником в области безопасности ушедшей в отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы.