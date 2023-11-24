24 ноября, 14:12,
обновлено 24 ноября, 14:51
Палестино-израильский конфликт

Премьер Таиланда сообщил об освобождении 12 таиландских заложников в секторе Газа

По данным МИД страны, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, еще 26 были похищены

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил об освобождении 12 таиландских заложников в секторе Газа, похищенных членами палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Читайте также
Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

"Службы безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, еще 26 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, около 8 тыс. из них пожелали покинуть страну, вернувшись на родину эвакуационными рейсами. 

Теги:
ТаиландПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация