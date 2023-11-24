Премьер Таиланда сообщил об освобождении 12 таиландских заложников в секторе Газа

По данным МИД страны, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, еще 26 были похищены

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил об освобождении 12 таиландских заложников в секторе Газа, похищенных членами палестинской радикальной группировки ХАМАС.

"Службы безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, еще 26 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, около 8 тыс. из них пожелали покинуть страну, вернувшись на родину эвакуационными рейсами.