24 ноября, 14:14,
обновлено 24 ноября, 14:29

Пашинян с трудом представляет признание государственным другого языка, кроме армянского

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россия ожидает от Армении придания особого или государственного статуса русскому языку в обмен на признание армянских водительских прав, что трудно себе представить.

"Важнейшей особенностью деятельности ЕАЭС является свободное движение капитала, услуг и рабочей силы. Представьте, если мы скажем российскому релоканту, что нельзя работать водителем, потому что армянский язык не имеет особого статуса в России. Аргументы, связанные с водительскими правами, не столь убедительны. Мы продолжим работать с нашими российскими партнерами. По моему мнению, мне и гражданам Армении сложно представить придание государственного статуса иному языку, кроме армянского", - заявил он. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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