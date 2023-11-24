Перемирие в Газе и обыски на складе Wildberries. Главные события 24 ноября

Ahmad Hasaballah/ Getty Images
© Ahmad Hasaballah/ Getty Images

Перемирие в Газе

Соглашение о прекращении огня на четыре дня в секторе Газа между сторонами Палестино-израильского конфликта вступило в силу. Договоренностей достигли при посредничестве Катара. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, войска Израиля останутся на своих позициях во время паузы в боевых действиях. В свою очередь член руководства "Исламского джихада" Али Абу Шахин заявил, что группировка будет находиться в состоянии боевой готовности, чтобы проследить, соблюдает ли Израиль условия перемирия.

Обыски на складе Wildberries

На склад Wildberries в Электростали пришли силовики с обысками. Правоохранители проверили паспорта и другие документы у сотрудников в целях борьбы с нелегальной миграцией. Из-за операции силовиков онлайн-ретейлер сообщил о перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров. Поле завершения проверки работники вернулись на свои места.

Задержание россиянина по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, которого завербовали украинские спецслужбы. Он отправлял на Украину компоненты военной авиатехники. По сообщению ФСБ, его заключили под стражу.

Денонсация договоров с РФ Молдавией

Парламент Молдавии расторг договоры о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии со Службой внешней разведки России и Федеральной службой безопасности. В свою очередь, МИД России анонсировал ответные меры в связи с решением молдавской стороны присоединиться к санкциям.

Изменения в школьном курсе по истории

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что в российских школах вскоре появится новый предмет - региональная история. Более того, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, в 5-9х классах увеличат количество часов, отводимых на изучение истории. Также ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил о готовности нового учебника по этому предмету для старших классов. 

Теги:
Мединский, Владимир РостиславовичКравцов, Сергей СергеевичПалестинаРоссияМолдавияПалестино-израильский конфликтИзраильТоркунов, Анатолий ВасильевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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