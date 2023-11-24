24 ноября, 14:36

В Литве заявили, что стране необходим единый стандарт охраны стратегических объектов

Он значительно улучшит их безопасность, отметила глава МВД республики Агне Билотайте

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Единый стандарт охраны стратегических объектов Литвы, который необходимо разработать, значительно улучшит их безопасность. Об этом заявила министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте.

"В сотрудничестве с национальным центром управления кризисами готовится постановление правительства о введении единого стандарта охраны объектов стратегического значения, что позволит эффективнее реагировать на возникающие вызовы", - сказала она.

По словам министра, охрана таких объектов не может ограничиваться патрулированием. "Необходимо внедрить современные средства электронного контроля, как на границе с Россией и Белоруссией", - отметила глава МВД.

В кризисной ситуации, по мнению Билотайте, к охране стратегических объектов должна быть привлечена и армия. "Армия в таких случаях должна подключиться к охране еще до введения военного положения", - заключила министр. 

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