Дания выделит Украине еще $3,44 млрд в 2025-2027 годах

Правительство Дании и большинство партий в парламенте также договорились выделить фонду помощи Украины дополнительную поддержку в размере $337 млн в 2023 году

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании и большинство партий в парламенте договорились выделить фонду помощи Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд крон ($337 млн) в 2023 году и 23,5 млрд крон ($3,44 млрд) в 2025-2027 годах. Об этом сообщает Минобороны королевства.

"<...> выделяя значительные средства в 2025-2027 годах, мы посылаем четкий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

В 2025 году фонду будут выделены 10,5 млрд крон ($1,54 млрд), в 2026 году - 7,4 млрд крон ($1,08 млрд) и в 2027 году - 5,6 млрд крон ($820 млн). В общей сложности на 2023-2028 годы планируется направить 60,4 млрд крон ($8,85 млрд) с учетом уже перечисленных средств.

"В соответствии с предыдущими соглашениями на оборону и безопасность в 2023 и 2024 годах были выделены средства на оборону и безопасность, эквивалентные 2% ВВП. Правительство также увеличит финансовые рамки оборонного соглашения, увеличив его на 4,9 млрд крон ($720 млн) в период 2024-2033 годов, - поясняется в сообщении. - Благодаря дополнительным инвестициям в фонд Украины и в оборону Дании с 2025 года зарезервированы средства для достижения цели НАТО по расходованию минимум 2% ВВП на оборонные расходы".