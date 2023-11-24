Суд Испании заключил под стражу подозреваемого в налете на посольство КНДР

Ему грозит более 10 лет лишения свободы

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу без права выхода под залог подозреваемого в налете на посольство КНДР в Мадриде в 2019 году. Об этом сообщила коллегия.

По ее информации, судья "согласился на безусловное тюремное заключение гражданина Чжан Сули, разыскиваемого судом за нападение на посольство Кореи в Мадриде 22 февраля 2019 года вместе с другими лицами, сбежавшими от испанского правосудия". Отмечается, что подозреваемый был недавно задержан в Венгрии и выдан Испании. Ему грозит более 10 лет лишения свободы.

В феврале 2019 года группа лиц украла компьютеры во время налета на посольство КНДР в Мадриде. Пхеньян расценил нападение как теракт. Как отмечал МИД республики, в западных СМИ распространялись различные версии о личности нападавших, "включая версию причастности Федерального бюро расследований США".

В начале ноября сообщалось о закрытии посольства КНДР в Мадриде.