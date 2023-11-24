24 ноября, 14:54

В Казахстане опровергли информацию о возможных поставках военной техники в Армению

В Минобороны республики попросили граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации

АСТАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Информация о возможных поставках казахстанской военной техники в Армению, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана. Пояснение ведомства опубликовано на портале stopfake.kz, созданном для борьбы с недостоверными данными.

"Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях и на некоторых сайтах появились сообщения, что Армения якобы рассматривает Казахстан как потенциального поставщика военной техники и планирует приобретение вооружений. 

Теги:
АрменияКазахстан
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