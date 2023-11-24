Премьер Испании считает недостаточным нынешнее прекращение огня в Газе

По словам Педро Санчеса, он рассчитывает, что нынешняя гуманитарная пауза станет "прелюдией к постоянному урегулированию" ситуации

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на то, что нынешнее прекращение огня в секторе Газа послужит урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Глава испанского правительства заявил по итогам визита в Израиль, Палестину и Египет, что рассчитывает, что нынешняя гуманитарная пауза станет "прелюдией к постоянному урегулированию" ситуации. "Прекращение огня - это хорошо, но этого недостаточно", - отметил Санчес, слова которого приводит агентство EFE. "Пришло время международному сообществу и Евросоюзу раз и навсегда признать Государство Палестина", - считает он.

По версии премьера, "ЕС должен делать [это] вместе". "Но если это не так, Испания будет принимать собственные решения", - сказал Санчес.