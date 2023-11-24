Президент Литвы учредил Национальный совет по координации всеобщей обороны

По словам Гитанаса Науседы, вовлечение в решение вопросов всеобщей обороны общественности позволит обеспечить реальную подготовку к защите государства

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный совет по координации всеобщей обороны учрежден президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подписал декрет о создании такого совета, в состав которого предложил войти представителям государственных и муниципальных инстанций, предпринимательских кругов, армии, неправительственных организаций и гражданского общества", - говорится в сообщении.

По оценке президента, вовлечение в решение вопросов всеобщей обороны общественности позволит обеспечить реальную подготовку к защите государства.

Всеобщий план защиты государства был утвержден в начале ноября. Как отмечали авторы плана, он составлен для того, чтобы не было ни одного гражданина, предприятия или организации, которые бы не знали, что они должны делать в случае военного конфликта.