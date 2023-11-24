Главы МИД Белоруссии и Армении условились взаимодействовать в интеграционных объединениях

Сергей Алейник и Арарат Мирзоян также договорились поддерживать взаимодействие в двустороннем формате

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и Армении Сергей Алейник и Арарат Мирзоян в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора условились поддерживать взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в городе Минске мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности и принятых Советом коллективной безопасности решениях. Министры обсудили ситуацию в регионе, актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условились и далее поддерживать взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Состоявшийся 23 ноября в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске прошел на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Ереван на этом фоне попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в декабре. Ранее Армения отозвала своего посла в ОДКБ и не назначила нового. В то же время в Ереване заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются.

В ходе пленарного заседания сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко сообщил, что во время встречи лидеров стран объединения в узком составе обсуждались ситуация на Кавказе "и некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (Армении - прим. ТАСС)". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сожалеет об отсутствии представителей Армении на саммите и надеется, что Ереван не меняет вектор своей внешней политики и остается союзником Москвы. Позднее он отметил, что Россия надеется, что Армения будет продолжать свое участие в работе ОДКБ и уже во время последующих контактов армянская сторона будет более активно участвовать в деятельности объединения.