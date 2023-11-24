Китай рекомендовал своим гражданам срочно покинуть зону конфликта в Мьянме

Причиной стала серьезная угроза для безопасности, сообщило посольство КНР в Мьянме

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Китая рекомендовали своим гражданам покинуть зону конфликта в области Коканг на севере Мьянмы в связи с серьезной угрозой для безопасности. Об этом сообщило посольство КНР в Мьянме.

"Столкновения в районе [города] Лауккай области Коканг на севере Мьянмы не прекращаются. Безопасность китайцев, которые там находятся, подвержена большому риску, - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat. - Посольство и консульства Китая в Мьянме напоминают китайцам, находящимся в районе Лауккая, о необходимости срочной эвакуации".

Как уточнило диппредставительство, граждане КНР "должны держаться подальше от зоны конфликта". "При возникновении чрезвычайной ситуации просим обращаться за помощью в посольство или консульства Китая в Мьянме", - отмечается в заявлении.

После прихода военных к власти 1 февраля 2021 года в Мьянме разгорелся гражданский конфликт, в том числе с участием вооруженных этнических групп. По данным правозащитников, за последние два года в этой стране погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще находятся в местах лишения свободы.