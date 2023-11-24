24 ноября, 15:00

Китай рекомендовал своим гражданам срочно покинуть зону конфликта в Мьянме

Причиной стала серьезная угроза для безопасности, сообщило посольство КНР в Мьянме

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Китая рекомендовали своим гражданам покинуть зону конфликта в области Коканг на севере Мьянмы в связи с серьезной угрозой для безопасности. Об этом сообщило посольство КНР в Мьянме.

"Столкновения в районе [города] Лауккай области Коканг на севере Мьянмы не прекращаются. Безопасность китайцев, которые там находятся, подвержена большому риску, - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat. - Посольство и консульства Китая в Мьянме напоминают китайцам, находящимся в районе Лауккая, о необходимости срочной эвакуации".

Как уточнило диппредставительство, граждане КНР "должны держаться подальше от зоны конфликта". "При возникновении чрезвычайной ситуации просим обращаться за помощью в посольство или консульства Китая в Мьянме", - отмечается в заявлении.

После прихода военных к власти 1 февраля 2021 года в Мьянме разгорелся гражданский конфликт, в том числе с участием вооруженных этнических групп. По данным правозащитников, за последние два года в этой стране погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще находятся в местах лишения свободы. 

Теги:
КитайМьянма
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация