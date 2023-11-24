В Минобороны Нидерландов обеспокоены, что новые власти могут прекратить поддержку Украины

И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что сделает "все возможное, чтобы этого не произошло"

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не может с полной уверенностью сказать, продолжится ли поддержка Украины, когда будет сформировано новое правительство королевства.

Как передает информационный портал NL Times, Оллонгрен отметила, что слышала серьезные обеспокоенности от своих коллег за рубежом относительно последствий для конфликта на Украине победы крайне правой Партии свободы (ПС) под руководством Герта Вилдерса на внеочередных парламентских выборах 22 ноября.

По ее словам, партия Вилдерса будет управлять страной не единолично, а в сотрудничестве с другими политическими силами. "Я надеюсь и ожидаю, что поддержка продолжится, - отметила она. - Но действительно, Партия свободы является крупнейшей. И в прошлом она никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины. Более того, она занимала пророссийскую позицию".

В своей предвыборной программе ПС говорит о "российском агрессоре" и "незаконном вторжении на Украину". Однако в документе также подчеркивается, что политическая сила выступает против отправки на Украину денег и вооружения, например истребителей F-16.

Оллонгрен заявила, что сделает "все возможное, чтобы этого не произошло". Речь идет не только о солидарности, это также "жизненно важно для безопасности Нидерландов", сказала она.