Китай надеется на благоприятную атмосферу для инвесторов во Франции

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил надежду, что Париж будет активно проводить политику, нацеленную на усиление открытости французского рынка

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Пекин надеется на сохранение экономической открытости и поддержание справедливой и недискриминационной атмосферы для инвесторов во Франции. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Надеемся, что французская сторона обеспечит на своем рынке справедливую и недискриминационную атмосферу для китайских инвесторов", - подчеркнул он на встрече с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в пекинском Доме народных собраний (парламент).

Ли Цян выразил надежду, что Париж будет активно проводить политику, нацеленную на усиление открытости французского рынка. "Перед лицом глобальных вызовов, которых становится все больше, Китай готов обеспечить тесную координацию", - добавил он.

По словам премьера Госсовета, КНР стремится вместе с Францией решать вопросы, связанные с климатическими изменениями и касающиеся необходимости сохранения биологического многообразия Земли. Он пообещал принимать меры в соответствии с инициативами высшего руководства Китая в области глобального развития и безопасности.