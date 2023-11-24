24 ноября, 15:20

Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро

Как сообщила Ирландская телерадиовещательная компания, беспорядки спровоцировало нападение мужчины на трех детей и женщину рядом с католической школой в центре города

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Ущерб от массовых беспорядков, охвативших центр Дублина в четверг, оценивается в десятки миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар.

Ирландская телерадиовещательная компания (RTÉ) передала слова министра, по оценке которого "ущерб от протестов вчерашней ночи (с 23 на 24 ноября - прим. ТАСС) в Дублине составляет десятки миллионов евро".

Беспорядки спровоцировало нападение мужчины на трех малолетних детей и женщину рядом с католической школой в центре Дублина. По информации RTÉ, нападавший приехал в страну около 20 лет назад, он обладает гражданством республики. Врачи продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки, а полученные женщиной увечья они оценивают как серьезные. Ранения пятилетнего мальчика и шестилетней девочки носят менее тяжелый характер. Сам нападавший получил серьезные травмы, о его мотивах до сих пор ничего не известно. Со вчерашнего дня новой информации о состоянии пострадавших не распространялось.

Сразу после инцидента в центре ирландской столицы начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые радикалы. Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых повредили несколько городских автобусов и полицейских машин, разгромили ряд магазинов и ресторанов. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, полиция арестовала 34 протестующих.

Сейчас ограничения на въезд в центр города сняты, общественный транспорт работает в обычном режиме, как сообщают ирландские СМИ. Однако на распространяемых ими фото видно, что разбитые во время волнений окна магазинов и одного отеля заколочены деревянными листами.

Позднее в пятницу кабинет министров республики соберется на чрезвычайное заседание, чтобы обсудить произошедшее. 

Теги:
Ирландия
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