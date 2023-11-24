Орбан поздравил Милея с избранием президентом Аргентины

Премьер-министр Венгрии принял приглашение приехать на его инаугурацию

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Хавьера Милея с победой на выборах президента Аргентины и принял приглашение приехать на его инаугурацию. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, разговор по телефону между ними состоялся в пятницу.

"Виктор Орбан поздравил Хавьера Милея с избранием. Новый президент Аргентины пригласил премьер-министра в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации 10 декабря", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI. Пресс-секретарь уточнил, что Орбан принял приглашение Милея.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат парламента либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

В ходе своей предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести с ними дела. Главными союзниками Аргентины он называл США и Израиль.