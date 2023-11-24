24 ноября, 15:23,
обновлено 24 ноября, 16:24

ЕС и Канада договорились активизировать взаимодействие по санкциям против РФ

Стороны также подтвердили намерение продолжать поддержку Украины

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. ЕС и Канада условились активизировать взаимодействие по санкциям против России и борьбе с российскими мерами по преодолению санкций и подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военные поставки Киеву и подготовку военных для ВСУ, говорится в итоговом заявлении саммита, состоявшегося в Канаде. В саммите приняли участие премьер-министр Украины Джастин Трюдо, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы будем продолжать накладывать обширные санкции на Россию, а также жесткие меры по контролю и ограничению экспорта. Мы также привержены усилению нашего сотрудничества по широким санкционным мерам, включая направленные против обхода санкций, в поддержку наших политических целей", - говорится в заявлении ЕС и Канады.

Самый обширный раздел заявления посвящен Украине, он содержит обещания продолжать финансовую и военную помощь, сотрудничать в подготовке кадров для ВСУ, а также попытаются "мобилизовать широкую международную поддержку всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру на Украине", на основе так называемой формулы Зеленского.

"Мы поддерживаем неформальное сотрудничество между канадской и европейской тренировочными миссиями для Украины", - говорится в документе.

Участники саммита пообещали "поддержку Украине в сфере безопасности", привлечение частных инвестиций и пожертвований, в том числе через донорскую платформу под управлением Еврокомиссии на восстановление Украины, а также в будущее развитие зеленой и цифровой экономики в этой стране. Кроме того, участники саммита выступили поддержку украинских реформ, интеграции этой страны в ЕС и НАТО. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, мы уже оказали им помощь на €83 млрд, в ближайшее время мы сделаем больше, я верю в это, и примем новые санкции против России", - пообещал на итоговой пресс-конференции саммита глава Европейского совета Шарль Мишель

Еврокомиссия намерена на саммите ЕС 14-15 декабря принять программу помощи Украины в €50 млрд на следующие 4 года, для этого странам ЕС нужно будет внести дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, что не вызывает поддержки со стороны европейских столиц и ставит под сомнение утверждение всего пакета. Еврокомиссия также рассчитывает к концу года согласовать 12-й пакет санкций против России, дискуссии по которому продолжаются между странами ЕС. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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