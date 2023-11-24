24 ноября, 15:26,
обновлено 24 ноября, 15:38
Военная операция на Украине

Канада передаст Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов

Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images

Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Украине

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Канады передадут Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Канада - ЕС, который проходил в канадском Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Трансляцию ведут канадские телеканалы.

"Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", - сказал премьер-министр. Он добавил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву. 

Теги:
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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