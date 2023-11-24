МИД Швеции призвал не тиражировать неверную цитату премьера о "праве Израиля на геноцид"

Как пояснили в ведомстве, в действительности Ульф Кристерссон говорил о праве на самооборону

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. МИД Швеции призвал пользователей социальных сетей не распространять неверную цитату из выступления премьер-министра Ульфа Кристерссона, в словах которого ошибочно услышали фразу о праве Израиля на "геноцид". Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, в действительности глава правительства говорил о праве на самооборону.

"В социальных сетях распространяется неточный перевод ролика [с выступлением] премьер-министра Швеции. Не содействуйте этому. Он сказал, что Швеция и ЕС твердо поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении МИД в соцсети Х (ранее Twitter).

Нашумевшее выступление премьера состоялось в Гетеборге. "Швеция и ЕС едины в том, что у Израиля есть право народа... на защиту", - сказал глава правительства. При этом он запнулся при произнесении слова "народ" (швед. folk), из-за чего некоторые расслышали в нем слово "убийство" (folkmord), в результате фразу можно было истолковать как "право на убийство народа" или "геноцид".

Аудитория бурно отреагировала на эту оговорку, и один из присутствующих переспросил Кристерссона, имеет ли премьер в виду, что Израиль имеет "право на геноцид". Встречу пришлось прекратить досрочно, поскольку в аудитории поднялся шум, а из-за беспорядков охрана вывела из зала несколько человек.

Заявление шведского премьера широко разошлось в арабских и турецких СМИ.