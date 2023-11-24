Глава МИД КНР предложил Франции сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Как отметил Ван И, Пекин намерен увеличить масштабы студенческого обмена, стимулировать укрепление партнерских отношений на уровне вузов и научно-исследовательских организаций

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций со своей французской коллегой Катрин Колонна предложил усилить сотрудничество по проектам в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил МИД КНР.

"Нужно усилить инновационное сотрудничество: расширить его в аэрокосмической сфере, по таким направлениям, как низкоуглеродные и цифровые технологии, в области искусственного интеллекта", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД Китая, Пекин намерен увеличить масштабы студенческого обмена, стимулировать укрепление партнерских отношений на уровне вузов и научно-исследовательских организаций. Он подчеркнул, что необходимо наращивать взаимодействие между аналитическими центрами, СМИ и регионами двух стран.