USAID сообщило, что США направили в Газу более 226 тонн гуманитарной помощи

Глава агентства Саманта Пауэр надеется, что перемирие в регионе позволит гуманитарным организациям доставить в сектор Газа продовольствие, медикаменты и другие жизненно важные средства помощи

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили в сектор Газа порядка 226,7 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается в заявлении главы Агентства международного развития (USAID) США Саманты Пауэр.

"На сегодняшний день Соединенные Штаты доставили в регион почти 500 тыс. фунтов (около 226,7 тонн) продовольственной помощи в сектор Газа и, будучи крупнейшим донором гуманитарной помощи по линии ООН в Газе, мы призываем международное сообщество активизироваться и выполнить свои обязательства согласно срочному призыву ООН", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой агентства. Пауэр выразила надежду на то, что четырехдневное перемирие в регионе позволит гуманитарным организациям доставить в сектор Газа продовольствие, медикаменты и другие жизненно важные средства помощи, а также облегчит эвакуацию гражданского населения.

Глава USAID подчеркнула, что пауза будет иметь критическое значение для защиты работников гуманитарных организаций, в частности, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, потерявшего с начала обострения конфликта более 100 сотрудников.