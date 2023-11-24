Канада и ЕС готовы способствовать политическому урегулированию ближневосточного конфликта

Стороны также выступили против "любого насильственного перемещения палестинцев"

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Канада и Евросоюз готовы способствовать политическому урегулированию палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Канада - ЕС, завершившегося в Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

"Мы по-прежнему привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, - сказано в документе. - Мы готовы внести свой вклад в возобновление политического процесса [по урегулированию палестино-израильского конфликта] на основе решения о двух государствах, когда Израиль и независимое, демократическое, суверенное и жизнеспособное палестинское государство живут рядом друг с другом в мире и безопасности, признавая существование друг друга".

Кроме того, Канада и ЕС выступают против "любого насильственного перемещения палестинцев", осуждают "все формы нетерпимости и дискриминации по признаку религии, убеждений или происхождения".

В то же время Оттава и Брюссель "безоговорочно осуждают" радикальное движение ХАМАС за нападение на Израиль и поддерживают право последнего на самооборону. Стороны также призывают освободить всех заложников и максимально продлить действие гуманитарных пауз для доставки помощи пострадавшему мирному населению сектора Газа. Канада и ЕС обеспокоены усугубляющимся гуманитарным кризисом в Газе и напоминают о "необходимости защиты гражданского населения и обеспечения полного соблюдения международного права, включая международное гуманитарное право".