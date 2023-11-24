МККК приступил к воссоединению заложников и задержанных с их семьями

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) приступил к осуществлению в районе палестино-израильского конфликта операции по воссоединению заложников и задержанных с их семьями. Как отмечается в распространенном в Женеве заявлении этой гуманитарной организации, операция займет "несколько дней", и МККК будет действовать в качестве "нейтрального посредника".

В пятницу представители МККК начали проводить "операцию по содействию освобождению и передаче заложников, удерживаемых в секторе Газа, и палестинских задержанных на Западный Берег", сообщил комитет. "Выполняя роль нейтрального посредника, МККК в течение нескольких дней передаст заложников, удерживаемых в Газе, израильским властям и, в конечном итоге, их семьям, а также передаст задержанных палестинцев властям на Западном Берегу для воссоединения с их семьями", подчеркивается в заявлении. МККК также доставит материалы медицинского назначения в больницы Газы.

Ранее "стороны конфликта договорились о деталях операции, в том числе о том, кто и когда будет освобожден", пояснила организация . МККК "не участвовал в этих переговорах, и его роль заключается в содействии заключению соглашения в качестве нейтрального посредника".