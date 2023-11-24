Спикер польского Сейма обвинил "Право и справедливость" в затягивании формирования кабмина

Как добавил Шимон Холовня, в настоящее время Польша "находится в специфической политической ситуации"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня обвинил бывшую правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в затягивании формирования правительства.

"Сегодня мы находимся в специфической политической ситуации. У нас есть одна политическая группировка, которая уже давно изображает формирование правительства, и коалиция партий, готовых создать это правительство. Мы должны вытерпеть еще две недели этого политического театра, чтобы иметь правительство в Польше, которое начнет осуществлять реальные изменения, за них люди и проголосовали 15 октября", - приводит телеканал TVN24 слова спикера Сейма. "Посмотрите, к чему ведут [представители партии] "Право и справедливость" и, к сожалению, президент [президент Польши Анджей] Дуда. Люди приняли решение 15 октября, и только примерно 15 декабря те, кто сегодня все еще у власти, позволят осуществиться воле польских женщин и мужчин", - также заявил он.

По итогам парламентских выборов ПиС получила 194 депутатских места в 460-местном Сейме, а объединение оппозиционных партий - 266. Хотя парламентское большинство принадлежит оппозиции, президент Польши 13 ноября поручил формирование нового кабинета представляющему интересы ПиС экс-премьеру Матеушу Моравецкому.

Ранее представители всех оппозиционных парламентских партий публично отказались от сотрудничества с Моравецким в формировании нового правительства.