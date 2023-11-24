Британия заявила, что не считает себя вправе давать советы Украине по выборам президента

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий

ЛОНДОН, 24 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Правительство Великобритании не считает возможным давать Украине рекомендации относительно времени проведения президентских выборов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы не хотим делать заявления относительно времени проведения выборов в другой стране. Мы регулярно общаемся с с украинскими партнерами, обсуждаем с ними пути укрепления демократии. Боюсь, что больше нам нечего сказать", - заявил он.

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года, однако по украинским закона проводить их во время военного положения нельзя. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. В свою очередь министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг на прошлой неделе заявил, что Зеленский не сможет вечно откладывать проведение выборов.