В МАГАТЭ заявили, что учения на Запорожской АЭС на случай ЧС прошли по плану

В агентстве отметили, что его специалисты наблюдали за проверкой готовности персонала объекта к эвакуации

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к заключению, что учения по реагированию на чрезвычайные ситуации на Запорожской АЭС прошли по плану.

"В ходе учений отрабатывались действия на случай гипотетического прорыва трубы с радиоактивными сточными водами и отключения питания одного из реакторных блоков. <...> В целом эксперты МАГАТЭ отметили, что сценарий учений был отработан по плану", - говорится в сообщении агентства.

МАГАТЭ отметило, что его специалисты наблюдали за проверкой готовности персонала объекта к эвакуации.

23 ноября Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сообщила о проверке готовности работников Запорожской АЭС к действиям по ликвидации ЧС. В ходе проверки не было выявлено недостатков, влияющих на безопасность станции.