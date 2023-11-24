Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

Первый из четырех дней перемирия между Израилем и ХАМАС отметился освобождением группы заложников и поступлением топлива в сектор Газа, где продолжается гуманитарный кризис. Стороны конфликта заявляют, что намерены соблюдать условия соглашения, однако как Израиль, так и палестинские радикалы готовы к продолжению столкновений.

ТАСС собрал основное о событиях в Палестине.

Освобождение заложников

Освобождена первая группа заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС удерживало в секторе Газа после нападения 7 октября. Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван уточнил, что освобождены 12 граждан Таиланда, а также 13 израильских детей и женщин. Личности освобожденных были подтверждены на египетском КПП "Рафах", их встретили представители Службы общей безопасности Израиля.

Управление тюрем Израиля, в свою очередь, сообщило, что получило список 39 палестинских заключенных, которые будут освобождены. Согласно условиям, вначале их переведут в тюрьму на Западном берегу реки Иордан, откуда они смогут вернуться в свои дома.

Прекращение огня

Перемирие вступило в силу в 08:00 мск, по данным газеты The Jerusalem Post, оно "шатко держится", "без сообщений об артиллерийских ударах или ракетных обстрелах", несмотря на то, что поступали обвинения обеих сторон в нарушениях.

Так, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах, расположенных близ палестинского анклава вскоре после начала перемирия.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что военнослужащие Израиля застрелили двух палестинцев, которые пытались вернуться на север сектора Газа.

Доставка помощи

Армия обороны Израиля уведомила, что на юг сектора Газа через КПП "Рафах" были переправлены четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом, предназначенных "для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры" в рамках соглашения о перемирии.

Как заявил глава египетской государственной информационной службы Рашван, ежедневно в палестинский анклав будет поступать с территории Египта 130 тыс. литров дизельного топлива, также будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и медикаментами.

Рейды на Западном берегу

Масштабные боевые действия в палестинском анклаве приостановлены, но рейды израильских сил на Западном берегу реки Иордан продолжаются.

По заявлению ЦАХАЛ, в ходе последних операций были задержаны 10 человек, в том числе два сторонника ХАМАС, а в рейде по обнаружению активиста "Исламского джихада" в районе города Иерихон "вооруженный террорист был убит при задержании".

Заявления сторон

Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал соглашение о перемирии "политической победой". По его мнению, спустя более чем месяц агрессивных военных действий "Израиль и США так и не смогли добиться успеха и вынуждены были пойти на переговоры". Он также заявил, что ХАМАС будет соблюдать условия перемирия, если Израиль выполнит условия соглашения.

Представитель боевого крыла палестинского радикального движения "Исламский джихад" Абу Хамза также подтвердил готовность соблюдать перемирие с Израилем. Но он подчеркнул, что за любое нарушение "последует соответствующий ответ". При этом он также заявил, что движение намерено освободить всех заключенных палестинцев из израильских тюрем. Эту позицию подтвердил генеральный секретарь движения Зияд ан-Наххаля, который пояснил, что позже планируется вынудить Израиль пойти на обмен по формуле "всех на всех". "Исламский джихад" также рассчитывает убедить еврейское государство взять на себя обязательство заняться послевоенным восстановлением Газы.

Пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что ЦАХАЛ не планирует значительных перемещений во время перемирия, но некоторые маневры будут проводиться. В израильской армии также призвали жителей севера Газы оставаться на юге во время прекращения боевых действий, так как "война еще не окончена".

После завершения гуманитарной паузы Израиль продолжит действовать в секторе Газа "с полной военной мощью", сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. По его словам, Израиль не остановится, пока не будут освобождены все заложники, а ХАМАС не будет уничтожен.

Эвакуация россиян

Борт МЧС доставит в Москву более 100 россиян и их родственников, эвакуированных из сектора Газа. Этот уже восьмой спецрейс. Всего с начала операции по эвакуации в Россию доставлены более 650 человек, в том числе более 300 детей.

По словам пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, в секторе Газа остается еще порядка 100-150 граждан РФ, которые ожидают эвакуации.