CNN: американские чиновники отслеживают освобождение заложников в Газе

По сведениям телеканала, официальные лица США полагают, что это поможет подготовить почву для следующих нескольких дней

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Чиновники Белого дома следят за освобождением заложников в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его информации, представители Белого дома следят за происходящей прямо сейчас передачей заложников в режиме реального времени. Особое внимание уделяется успешному первому дню освобождения заложников, поскольку официальные лица США полагают, что это поможет подготовить почву для следующих нескольких дней, сообщает телеканал.