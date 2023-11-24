24 ноября, 16:18
Палестино-израильский конфликт

CNN: американские чиновники отслеживают освобождение заложников в Газе

По сведениям телеканала, официальные лица США полагают, что это поможет подготовить почву для следующих нескольких дней

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Чиновники Белого дома следят за освобождением заложников в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По его информации, представители Белого дома следят за происходящей прямо сейчас передачей заложников в режиме реального времени. Особое внимание уделяется успешному первому дню освобождения заложников, поскольку официальные лица США полагают, что это поможет подготовить почву для следующих нескольких дней, сообщает телеканал. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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