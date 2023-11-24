В БАПОР сообщили об укрытии более 1 млн человек в учреждениях агентства в Газе

Это более половины от общего числа вынужденных переселенцев, отметил генеральный комиссар Филипп Лаззарини

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн человек укрываются в учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщается в заявлении генерального комиссара Филиппа Лаззарини на сайте агентства.

"БАПОР фиксирует, что более 1 млн человек сейчас укрываются в наших учреждениях по всему сектору Газа. Это более половины от общего числа вынужденных переселенцев. Они живут в более чем 150 школах и зданиях БАПОР", - говорится в заявлении.