24 ноября, 16:36
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР сообщили об укрытии более 1 млн человек в учреждениях агентства в Газе

Это более половины от общего числа вынужденных переселенцев, отметил генеральный комиссар Филипп Лаззарини

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн человек укрываются в учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщается в заявлении генерального комиссара Филиппа Лаззарини на сайте агентства.

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"БАПОР фиксирует, что более 1 млн человек сейчас укрываются в наших учреждениях по всему сектору Газа. Это более половины от общего числа вынужденных переселенцев. Они живут в более чем 150 школах и зданиях БАПОР", - говорится в заявлении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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