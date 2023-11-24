В Пакистане заявили, что следующее избранное правительство страны будет коалиционным

Сопредседатель Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари не исключил участия в избирательном процессе оппозиционной партии "Движение за справедливость"

ИСЛАМАБАД, 24 ноября. /ТАСС/. После выборов в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) в феврале 2024 года страну возглавит коалиционное правительство. Об этом в пятницу сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на сопредседателя Пакистанской народной партии (ПНП) Асифа Али Зардари.

По словам политика, ни одно из политических объединений исламской республики в настоящее время не может обеспечить для себя простое большинство мест (172) в Национальном собрании. В этой связи, считает Зардари, Пакистан по итогам выборов снова возглавит коалиционное правительство.

Одновременно сопредседатель ПНП не исключил участия в избирательном процессе оппозиционной партии "Движение за справедливость", в отношении лидеров и функционеров которой продолжаются разного рода судебные разбирательства, в том числе связанные с общенациональными протестами 9 мая.

Всеобщие выборы в Пакистане запланированы на 8 февраля 2024 года.