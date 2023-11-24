План "Б" от Запада и страхи перед мобилизацией. Ситуация вокруг Украины

США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешней линии противостояния, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Украинское общество "уже достаточно взрослое", чтобы не понимать, что ежедневно хорошие новости приходит не будут, заявила экс-замминистра обороны Анна Маляр. Она не понимает страха украинцев перед мобилизацией.

На этом фоне у киевского режима множатся проблемы - от блокады перевозчиков на польской границе до проблем с энергосистемой в условиях наступившей зимы.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за минувшую неделю отразили 22 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 13 атак на купянском направлении, 11 атак в Запорожской области, 10 атак на краснолиманском направлении и две атаки на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях, включая херсонское, противник потерял более 4190 бойцов, отметили в ведомстве.

Вооруженные силы РФ с 18 по 24 ноября нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и БПЛА, поразив в числе прочего пункты размещения нацформирований "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ) и Иностранного легиона. Были поражены военная аэродромная инфраструктура ВСУ, а также арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника, сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, морская авиация Черноморского флота (ЧФ) за прошедшую неделю уничтожила 12 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Системы ПВО России уничтожили 176 украинских беспилотников, а также 15 снарядов систем HIMARS и "Ольха", 2 противокорабельные ракеты "Нептун".

Непрямой нажим

США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешней линии противостояния, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ. Источник сообщил газете, что "Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может". Украинский президент должен "по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры", сказал инсайдер.

По информации газеты, главная цель правительства Германии сейчас заключается в том, чтобы помочь властям в Киеве занять "стратегически выгодную переговорную позицию". "Белый дом и ведомство канцлера координируют свои действия в этом вопросе", - сообщили в правительственных кругах.

По информации Bild, у США и Германии есть и план "Б", заключающийся в замораживании конфликта без соглашения между его сторонами. В этом случае нынешняя линия соприкосновения станет "своего рода новой границей" между Украиной и Россией. "Это как "Минск" (имеются в виду минские соглашения - прим. ТАСС), только без "Минска", - сказал инсайдер.

Сложности с помощью Киеву

Страны Запада не будут "кормить" Украину постоянно, получать помощь из-за рубежа будет все труднее, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи Киеву связаны с тем, что никто не ожидал, что специальная военная операция России на Украине "будет идти столько времени". "Чем дальше, тем будет сложнее", - отметил Данилов.

Страх украинцев перед мобилизацией

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не понимает страха украинцев перед мобилизацией. Она напомнила, что украинское общество "уже достаточно взрослое", чтобы не понимать, что ежедневно хорошие новости приходит не будут. Отметив, что "время популярных решений прошло, Маляр выразила недоумение в связи с тем, что "для общества мобилизация - это такая страшная тема". Она считает, что оставшиеся в стране люди сделали это осознанно, а потому должны понимать, что российская армия больше и что у Украины меньше оружия.

Первые проблемы в энергетике

Госэнергонадзор Украины проведет проверки нескольких тепловых электростанций из-за внепланового вывода в ремонт энергоблоков, приведшего к дефициту в сети, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. По данным ведомства, за сутки в аварийный ремонт вышли сразу семь энергоблоков ТЭС. Из-за этого 22 ноября в пиковые часы вечернего потребления возник дефицит электроэнергии в сетях, который был покрыт за счет аварийной помощи из-за рубежа.

К вечеру того же дня четыре блока тепловой генерации были снова подключены к сети.

21 ноября в энергосистеме Украины впервые в текущем отопительном сезоне был зафиксирован дефицит электроэнергии. Ситуация повторилась на следующий день, была запрошена аварийная помощь из Польши, Румынии и Словакии. В "Укрэнерго" призвали жителей экономно расходовать электричество.

Противостояние на польской границе

Количество грузовиков, скопившихся на границе Польши и Украины из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков, приближается к 4 тыс., сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его данным, заблокированы четыре пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3,7 тыс. грузовиков. В Федерации работодателей Украины отмечают, что прямые потери экономики страны от блокировки пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более €400 млн.

При этом представители польских властей сообщают, что время ожидания грузового автотранспорта в очередях на польско-украинской границе составляет 200 часов у КПП "Дорогуск" и 150 часов у КПП "Гребенное".